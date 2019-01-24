Пелоси заявила, что не позволит Трампу выступить перед Конгрессом до конца "шатдауна"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в среду, что не позволит Дональду Трампу выступить в законодательном органе с ежегодным обращением "О положении страны", пока федеральное правительство не возобновит работу. Об этом говорится в распространенном пресс-службой спикера заявлении.



"Я пишу, чтобы сообщить вам, что Палата представителей не будет рассматривать резолюцию, которая дает право президенту выступить с посланием "О положении страны" в зале заседаний Палаты представителей, пока правительство не возобновит работу", - заявила Пелоси.



Она добавила, что "с нетерпением ждет возможности приветствовать" в Палате представителей Трампа после того, как госучреждения вновь откроются. Как пояснила спикер, когда ранее она приглашала президента выступить в Конгрессе с ежегодным обращением, "ни у кого и мысли не было, что правительство все еще будет закрыто" к 29 января.



В среду президент заявил, что намерен выступить с ежегодным обращением к обеим палатам Конгресса "О положении страны", как и планировалось - 29 января в Палате представителей. Он вновь подчеркнул, что принимает приглашение Пелоси выступить в Конгрессе 29 января. Президент отметил, что "выполнит конституционный долг" и выступит с "важной информацией" для граждан США.



Трамп уже заявил, что не удивлен отказом Пелоси позволить ему выступить с ежегодным обращением в Конгрессе. Американский лидер рассказал об этом журналистом в Белом доме. Трансляцию вели местные новостные телекомпании.



"Я не удивлен. Это действительно позор, что происходит с демократами. Они стали радикальными", - подчеркнул президент.



Он в очередной раз подверг критике действия демократов. "Они не хотят, чтобы преступления прекратились - то, что мы с легкостью можем сделать на южной границе [путем строительства стены] <...> Это будет продолжаться некоторое время", - считает президент.



По его словам, администрация в данный момент "работает усердно". "Мы должны будем ответить на это. Мы ответим на это своевременно", - заключил Трамп.



Перенос или отмена президентского послания фактически зависит от решения самой Пелоси. Именно она как спикер нижней палаты обладает прерогативой приглашать главу государства в Конгресс, чтобы у того была возможность выступить с ежегодным посланием. Ранее Пелоси уже направила такое приглашение, но она может и отозвать его. Кроме того, чтобы официально дать обращению Трампа зеленый свет, обе палаты Конгресса должны формально принять соответствующие резолюции, чего пока сделано не было.



Как правило, президенты США используют ежегодные послания, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Послания "О положении страны" рассматриваются как программа законодательной деятельности Конгресса, основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации.



С 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.



