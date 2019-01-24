ВC Украины продолжит рассматривать ходатайства Вышинского в пятницу

Заседание Верховного суда Украины по ходатайствам руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и его защиты продолжится утром 25 января, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.



Сначала будет рассмотрено ходатайство Вышинского о личном присутствии на заседании Верховного суда. Сейчас Вышинский содержится в СИЗО Херсона.



Вышинский предположил, кто организовал его задержаниеПо словам журналиста, все было задумано в Киеве, и сейчас власти "в тупике", так как "по-быстрому" ничего не получилось.



"Перенесли рассмотрение на 9:15 (10:15 мск) на 25 января для рассмотрения его ходатайства (о личном участии). Это будет видеоконференция по вопросу о его личном участии. Суду надо уточнить его мнение", - сказал РИА Новости Доманский.



После этого суд либо решит вызвать Вышинского в суд, либо продолжит рассмотрение дела по существу и рассмотрит жалобу адвокатов на содержание журналиста под арестом, сообщил адвокат. В таком случае Вышинский примет участие в заседании в формате видеоконференции.



Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Городской суд Херсона 17 января продлил до 16 февраля срок содержания Вышинского под стражей, однако отказал следствию в ограничении сроков ознакомления Вышинского с более чем 30 томами дела.



Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".



Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.



После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

