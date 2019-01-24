Суд в Крыму арестовал члена нацбатальона, созданного на Украин

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца члена нацбатальона имени Челебиджихана, созданного на Украине одним из организаторов энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.



Сотрудниками ФСБ в результате спецоперации в среду был задержан крымчанин 1994 года рождения. Ведомством установлено, что мужчина в 2016 году вступил в ряды "батальона" и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. По данному факту возбуждено уголовное дело за участие в иностранном государстве в НВФ "в целях, противоречащих интересам РФ".



Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении Кадырова Э.О.



По данным следствия, Кадыров подозревается в том, что выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана".



"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 марта 2019 года", - говорится в сообщении.



В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Кадырову меры пресечения не связанной с содержанием его под стражей отказано.



Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании НВФ - того самого батальона Челебиджихана.

