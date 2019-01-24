Эстонская компания подала на Украину в международный арбитраж

Компания Olympic Entertainment Group (Таллинн, Эстония) подала иск против Украины в международный арбитраж из-за введения запрета и закрытия ее казино и полученных в связи с этим убытков 40 млн евро. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на документацию к проекту распоряжения Кабинета Министров о закупке юридических услуг на 2019 года.



Указано, что 8 ноября 2018 года Министерство юстиции получило сообщение от компании Olympic Entertainment Group об открытии арбитражного производства против Украины в соответствии с арбитражным регламентом комиссии ООН по международной торговле.



Эстонская компания отметила, что является основателем ООО "Олимпик казино Украина", которая владела 23 игорными заведениями в Украине. В мае 2009 года украинская власть ввела запрет на азартные игры и ограничила деятельность игорных заведений в стране.



"По мнению эстонской стороны, такие действия Украины были непредсказуемыми, необоснованными и безрассудными. Компания Olympic утверждает, что принятие указанных нормативно-правовых актов привело к экспроприации и потере ее инвестиций в общей сумме более 40 млн евро", - сказано в документах.



Компания утверждает, что Украина применила дискриминационные меры, нарушила правило защиты иностранных инвестиций.



Компания "Olympic" просит арбитраж признать факт нарушения Украиной межгосударственного соглашения с Эстонией о защите инвестиций, взыскать с Украины материальный ущерб, а также компенсацию за расходы на арбитражное производство.



Дело будет рассматривать международный арбитраж ad hoc ("только для этого случая"). На данный момент происходит процедура формирования состава арбитражного трибунала. Украина решила привлечь иностранного юридического советника для участия в судебном разбирательстве.

