Netflix вошел в ассоциацию крупнейших киностудий Голливуда

Популярный стриминговый сервис Netflix включили в Американскую ассоциацию кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA). Об этом отмечается на сайте организации.



Организация, в которую вошел Netflix, имеет 97-летнюю историю и входят в нее Walt Disney, Paramount, Sony, 20th Century Fox, Universal City Studios и Warner Bros.



Членство стримингового сервиса в данной организации повышает его престиж и репутацию.



"Вступление в Ассоциацию кинематографических компаний доказывает нашу верность индустрии и талантливым людям, которые работают в ней по всему миру", - отметила директор по контенту Netflix Тед Сарандос.



Известно, что для включения в данную ассоциацию Netflix был вынужден покинуть Ассоциацию интернет-компаний (Internet Association), в которую он входил с 2013 года. Входят в нее, в частности - Amazon, Google и Facebook.



Ранее сообщалось, что Netflix призвал людей не принимать участие в популярном флешмобе в честь хоррора "Птичий короб".





