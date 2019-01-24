Ученые создали новое лекарство против лихорадки Эбола

Вирус Эбола, вызывающий одноименную лихорадку, известен с 1976 года. За это время в Африке вирус убил более 11000 человек, пишет "Вести.RU". Он передается через кровь заболевшего и выделениями его организма. В 2018 году в медицинскую практику вошла вакцина, однако ей под силу только предотвращать заражение. Лечить инфицированных она не может.



Но эту проблему решает новое средство - MBP134. Оно включает в себя несколько антител, первично выявленных в крови пациента, пережившего эпидемию 2013-2016 годов в Западной Африке. Инъекции лекарства морским свинкам, зараженным суданской разновидностью вируса, доказали способность средства быстро блокировать распространение вируса в организме животных.



Эксперты комбинировали несколько различных групп антител, что позволило поддержать иммунные клетки. Эксперименты с приматами показали, что комбинация антител, вводимая даже на 4-7 день после заражения, не давала развиться заболеванию при инфицировании основными видами вируса - суданским, заирским и бундибугио.

