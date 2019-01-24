Венесуэльский переворот

Противостояние оппозиционной Национальной ассамблеи и правительства Венесуэлы, идущее уже несколько лет, на этой неделе вылилось в острейший политический кризис. Спикер однопалатного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны, несмотря на наличие действующего главы государства Николаса Мадуро.



США, Канада и несколько крупных стран Латинской Америки, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию и Чили, заявили, что признают Гуайдо временным главой республики. Мадуро, вновь вступивший в должность главы государства 10 января, расценил действия председателя Национальной ассамблеи как попытку государственного переворота.



События развиваются на фоне крупнейших с 2017 года митингов оппозиции. Сразу в нескольких городах Венесуэлы манифестации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами, сопровождающиеся человеческими жертвами.



По меньшей мере 16 человек погибли в ходе столкновений во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле в среду. Такие данные обнародовал интернет-портал El Pitazo.



По его данным, стычки протестующих с силами безопасности сопровождались человеческими жертвами в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице страны Каракасе. Крупные акции протеста против президента Николаса Мадуро были организованы во многих регионах страны.



По данным НПО Венесуэльская обсерватория социального конфликта в соцсети Twitter, список погибших состоит из 13 человек.



"Подтверждается гибель 13 человек во время протестов, в это число включены только те люди, личности которых установлены", - говорится в сообщении НПО. В нем уточняется, что три человека погибли в столице страны Каракасе, еще трое - на территории западного штата Баринас, по две жертвы зарегистрировано в регионах Амасонас, Боливар и Тачира, а еще одна – в штате Португеса.



О намерении объявить себя и. о. президента Венесуэлы Гуайдо объявил еще 11 января, на следующий день после инаугурации Мадуро. Тогда же парламент принял резолюцию, которая объявила венесуэльского лидера "узурпатором". После этого оппозиция сообщила о созыве 23 января общенациональной акции протеста, на которой спикер и принес символическую присягу главы государства.









"Клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно 333-й и 350-й статьям Конституции, и обещаю не прибегать к насилию", – заявил Гуайдо перед участниками митинга в Каракасе.



35-летний Гуайдо был сравнительно незаметной фигурой в венесуэльской политике до тех пор пока в январе не занял пост главы Национальной ассамблеи – венесуэльского парламента, который находится под контролем оппозиции. Во время своего пребывания в парламенте Гуайдо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.



Став спикером, Гуайдо вскоре поставил под вопрос легитимность правления Мадуро и заявил, что имеет конституционное право взять президентскую власть в свои руки до следующих выборов. Гуайдо, инженер по образованию, в студенческие годы был политическим активистом. Он возглавлял протесты против социалистического правительство Уго Чавеса. Его назначение спикером парламента дало фрагментированной венесуэльской оппозиции возможность объединиться.



Верховный суд Венесуэлы, последовательно выступающий в поддержку решений исполнительной власти, обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой "принять меры" против представителей парламента в связи с "узурпацией функций исполнительной власти".



Буквально через считанные минуты после символической присяги Гуайдо его признал и.о. главы государства Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что США не рассматривают какой-либо конкретный план действий в отношении официального Каракаса, однако добавил, что "все варианты допустимы".



Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон призвал Мадуро покинуть свой пост и передать власть Гуайдо. По последней информации, и.о. президента Венесуэлы признали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, а также Организация американских государств.



На фоне этого власти Мексики сообщили, что по-прежнему считают Мадуро президентом Венесуэлы. О поддержке действующего правительства также объявили Куба и Боливия, последовательные союзники Каракаса в латиноамериканском регионе.







На фоне стремительно развивающихся событий Мадуро обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца Мирафлорес. Около этого здания в среду собрались участники митинга, созванного сторонниками правительства в пику оппозиционерам. "Мы защищаем право на само существование нашей Боливарианской Республики, нашей родины. Правительство, которое я возглавляю, будет защищать суверенитет страны любой ценой", – заявил Мадуро.



Он обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. По его словам, "империалистическое правительство США руководило операцией по навязыванию [венесуэльцам] государственного переворота и установлению марионеточного правительства".



"Политика правительства Дональда Трампа против Венесуэлы заключалась в попытке разделить страну, попытаться разрушить ее демократические институты и попробовать навязать правительство неконституционными средствами", – подчеркнул Мадуро. Он добавил, что у дипломатического персонала США есть 72 часа, чтобы покинуть страну.



Венесуэльский лидер призвал всех жителей Венесуэлы "активно защищать право на мир, гармонию, спокойствие". "Нет насилию и нет госперевороту!" – добавил Мадуро.



Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 млн процентов. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, южноамериканскую страну покинули уже более 3 млн. человек.



