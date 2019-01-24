Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне роста запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 24 января.



Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brentна лондонской бирже ICE Futures в 09:30 по Киеву снизилась на $0,37 (0,61%) – до $60,77 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,31 (0,59%) – до $52,31 за баррель.



"Черное золото" дешевеет из-за данных Американского института нефти (API) о росте коммерческих запасов сырья в США за прошлую неделю. Они выросли на 6,6 млн баррелей после снижения неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от Минэнерго США, которые будут опубликованы позже в четверг.

