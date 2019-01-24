Порошенко увидел "популизм Мадуро" в Украине

Массовые протесты в Венесуэле являются результатом популистской политики президента страны Николаса Мадуро, заявляет президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сказал в ходе "Украинского завтрака" в четверг, 24 января, в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле", - сказал Порошенко

Он отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - подчеркнул Порошенко, комментируя события в южноамериканской стране.