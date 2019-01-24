На Украину подали более семи тысяч жалоб в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека поступило 7267 жалоб против Украины, более 4 тысяч (60%) из них касающихся нарушений прав человека в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил секретарь ЕСПЧ Родерик Лидделл, передает Украинская правда. "Всего в реестре Суда (по состоянию на начало 2019 года) находилось 4369 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму и на Востоке Украины, поданных против Украины", - заявил Лидделл.



Количество жалоб, в которых единственным или вторым ответчиком указана Россия, существенно ниже. "Есть около 400 таких жалоб", - отметил секретарь ЕСПЧ.



Необходимо отметить, что за прошлый год количество дел существенно возросло. По состоянию на начало 2018 года в Страсбурге было зарегистрировано около 3800 жалоб против Украины и около 240 жалоб против РФ.



Председатель Суда Гвидо Раймонди также сообщил, что ЕСПЧ рассматривает ряд дел "Украина против России".



"Сейчас есть пять межгосударственных жалоб, поданных Украиной против России. Две из них рассматривает Большая палата - по Крыму и Восточной Украине, еще три - в палатах суда", - заявил Раймонди.



Помимо общих жалоб на нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на территории ОРДЛО суд рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на Донбассе; о политических заключенных и о нападении на украинские военные корабли в Черном море.

