Давос: скандал на завтраке

Олигарх, меценат и лучший друг Элтона Джона (в хорошем смысле этого слова) Виктор Пинчук подложил большую свинью Петру Порошенко. Многие годы «трубный король» организует в Давосе так называемые «украинские завтраки». Такие себе светские мероприятия, на которые приглашаются какие-нибудь бывшие президенты, видные деятели Демократической партии США в лице распавшейся четы Клинтонов и местный бомонд. В непринужденной обстановке собравшиеся делают интересные заявления, любуются Виталиком Кличко, с неподдельным аппетитом уничтожающим довольно скромные закуски («вы доедать будете?»), в общем, элитное, тусовочное мероприятие.



Пришел туда и Петр Алексеевич с супругой, которая на этот раз не дала ему заправить пиджак в нижнее белье. Очень модный, надо сказать, тренд. «Започаткован» спикером Андреем Парубием, который явился на аудиенцию к японскому императору в рубашке, застегнутой на все пуговицы ширинки. Смело и свежо. Лидер нации, оказавшись в Альпах, счел своим долгом выразить глубокую и всестороннюю поддержку новому президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, которого Трамп назначил на должность по «Твиттеру». Новые технологии изменяют, знаете ли, лицо современного мира. Такие рудименты прошлого, как выборы, представительская демократия, уже канули в Лету. Только диктаторские режимы в настоящее время избирают Путина абсолютным большинством. Зачем? Есть же такие продвинутые инструменты, как «Инстаграмм», «Твиттер» и «Фейсбук». Дикие люди.



Конечно же, Петр Алексеевич признал нового, законно назначенного в «Твиттере» президента Венесуэлы и резко осудил диктатора Николаса Мадуро. Он очень тонко воспользовался случаем, чтобы провести интересные аналогии между популизмом Мадуро и последними популистскими заявлениями Юлии Тимошенко. «У нас тоже очень высокая опасность популизма, поскольку некоторые политики заявляют об установлении фиксированной цены, ниже рыночной, на некоторые продукты», – начал рассказывать гарант нации и осекся.



Прямо перед ним оказалась Юлия Тимошенко, которую целый рой сподвижников подсаживал к столу. Немыря метнулся за чайком, Власенко протер стул и отобрал у Виталика последнюю порцию вареников с капустой. Как говорится, сюрпрайз! Возникла неловкая, но, с...ка, многозначительная пауза. Главком нервно теребил вилку, забыв заготовленный текст. Он, видимо, планировал развить мысль о фиксированных ценах, перейти к обещаниям Тимошенко снизить цены на газ в два раза, а затем рассказать про миллионы простых венесуэльцев, вышедших на улицы против заниженных, отнюдь не рыночных цен на бензин.



Пока Петр Алексеевич играл мышцами лица и искал глазами Пинчука, Кыцюндер вежливо со всеми поздоровалась и начала с ходу развенчивать мифы пропаганды так называемых «порохоботов». Все они обвиняют Юлию Владимировну в работе на Кремль. Кыцюндер заявила, что в ее «каманде» никогда не было и не будет пророссийских политиков

Пока Петр Алексеевич играл мышцами лица и искал глазами Пинчука, Кыцюндер вежливо со всеми поздоровалась и начала с ходу развенчивать мифы пропаганды так называемых «порохоботов». Все они обвиняют Юлию Владимировну в работе на Кремль. Кыцюндер заявила, что в ее «каманде» никогда не было и не будет пророссийских политиков. Никогда! Кто-то (а именно Власенко) зааплодировал. Тимошенко взбодрилась и рассказала о «пророссийском политтехнологе» Поле Манафорте, который потратил «десятки миллионов долларов на борьбу с ней по указке Януковича». И вот тут возник еще один конфуз. Кыцюндер даже не поняла, что очень круто облажалась. Не знаю, кто ей готовил тезисы. Наверное, Григорий Немыря, который отвечает в «Батькивщине» за внешние сношения. В результате получился еще более трагический прокол, чем с Пауло Коэльо (якобы агитирующим за Тимошенко) и почетным патриархом Филаретом, топившим на партийном съезде «Батькивщины» за Порошенко.Во-первых, «пророссийский политтехнолог» Пол Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа. Именно с подачи Украины в Штатах демократы начали кампанию по дискредитации ведущего игрока команды будущего американского президента. В посольстве Украины в США был фактически развернут штаб, главной задачей которого был поиск и выброс компромата на Манафорта. Посол Чалый работал в тесной координации с «демократкой» Александрой Чалупой (американка украинского происхождения). Тандем Чалупа–Чалый сыграл определяющую роль в увольнении Манафорта в разгар избирательной кампании. Дональд этого не забыл.Во-вторых, так называемое «дело Манафорта» трансформировалось в дело о «российском вмешательстве в американские выборы», которое приносит Дональду очень много головной боли (в просторечии «головняка»). И спич Тимошенко насчет «пророссийского политтехнолога» де-факто стал невольным, но, тем не менее, плевком в сторону старины Трампа. Поняла ли это Юлия Владимировна? Вряд ли. Она в последнее время пребывает в каком-то разобранном состоянии и постоянно бьет мимо штанги.Пока Тимошенко собиралась с мыслями, Виталик воспользовался моментом и с криком «Доедать будете?» предпринял попытку стащить порцию Кыцюндера. Она была жестко пресечена Власенко, отнявшим тарелку у мэра Киева.Еще одним «сюрпризом» завтрака у Пинчука стал «настоящий полковник» Анатолий Гриценко, которого олигарх тоже пригласил позавтракать. Вот ведь осторожный, чертяка! Виктор Пинчук всегда славился своим умением раскладывать свои натруженные яйца по разным корзинам, но тут он явно превзошел самого себя. Я уже потерял счет его корзинам. Гриценко тоже явно осторожничал, поскольку его понесло в Южную Корею. Он призвал сформировать линию демаркации на Донбассе по примеру линии демаркации между Кореями. Это должно способствовать объединению Украины.Только Виталик уловил всю глубину мысли настоящего полковника, поскольку тот без разговоров отдал ему свою тарелку. Затем Толян в красках описал ужасающее средневековье, которое царит на оккупированных территориях: «Нет ни одного университета, новых аэропортов, нормального железнодорожного и автобусного сообщения». Точь-в-точь как у нас. Только, естественно, хуже. О Поле Манафорте Гриценко благоразумно промолчал. У него в этом отношении, знаете ли, тоже рыльце в пушку. Недавно бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак официально стал членом его команды. Просто для протокола: именно Трепак передал нардепу Сергею Лещенко фрагменты «амбарной книги» с «расписками» Манафорта, которые тот использовал для троллинга главы избирательной кампании Трампа. Только Южная Корея и демаркация.Петр Алексеевич, ставший жертвой коварного олигарха, судорожно искал в кармане томос, чтобы дать достойный ответ распоясавшимся кандидатам, но не находил его. Он же не рассчитывал, что обычный завтрак с Виталиком превратится в такое шоу. Но что поделать: мир стал многополярным и приходится сидеть за одним столом с отвратительными людьми, претендующими на его табуретку. Один Виталик является настоящей отрадой. Мальчик хорошо кушает и далеко пойдет.