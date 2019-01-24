Робот-курьер Amazon начал доставлять покупки

Интернет-магазин Amazon запустил в работу своих роботов-курьеров. Полевые испытания проходят шесть механизмов в округе Снохомиш в Вашингтоне. Об этом сообщили в блоге компании.







Amazon Scout представляет собой продолговатый ящик с ячейкой для покупок внутри. Он размещен на шести колесах и способен обходить препятствия на своем пути.



В работу выпустили шесть роботов-курьеров, но пока они работают в тестовом режиме их будет сопровождать работник компании.

