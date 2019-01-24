Суд заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения

Оболонский суд Киева заочно приговорил в четверг экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о госизмене. В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам - государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

В ходе зачитывания обвинительного акта судья счел недостаточными доказательства вины Януковича по пункту обвинения, касающемуся попытки изменения границ государства. "Суд исключил из определения "Государственной измены" в приговоре действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны", - сказал судья.



Но при этом суд признал бывшего президента виновным по двум остальным пунктам - государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.



По первому пункту суд приговорил Януковича к 13 годам, а по второму - к 12 годам. Таким образом по совокупности статей наказание составило 13 лет заключения. Суд такжен постановил оставить в силе постановление об аресте имущества экс-президента.



Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляции, на которую отводится 30 дней.



Один из адвокатов экс-президента, партнер адвокатского объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк уверен, что приговор Януковичу будет отменен после рассмотрения апелляции.



"Этот приговор не вступит в законную силу, так как апелляция будет подана в установленный законом 30-дневный срок", - заверил он. При этом Сердюк выразил уверенность в том, что, приговор, оглашенный судьями, является незаконным и будет отменен в высших инстанциях".



"Защита наработала достаточно материалов, свидетельствующих о совершении государственной измены и целом ряде других преступлений со стороны лиц, захвативших власть на Украине. Материалы будут в ближайшее время опубликованы", - заверил он.



Сердюк добавил, что дело против Януковича "было и остается политическим".



Другой адвокат Януковича Александр Горошинский уверен, что Оболонский районный суд вынес решение под давлением власти.



"Суд вынес решение по Януковичу под давлением власти, а то, что это [обвинение] было вынесено именно сейчас, говорит о том, что это пиар-акция", - сказал адвокат.



По его словам, сильное давление оказывалось и на защиту. "Действующая власть, Генеральная прокуратура открывала уголовные дела и фактически на сегодняшний день их расследует, - напомнил он. - Угрозы со стороны высших должностных лиц нашей страны в адрес защиты звучат постоянно, более того, эти угрозы сводятся к тому, что, когда суд огласит решение, власть займется и защитой".



Что касается суда, то "конкретный состав судей был определен властью с конкретной целью" - вынести обвинительный приговор, заявил адвокат.



