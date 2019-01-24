Съезд выдвинул лидера партии РАЗУМНАЯ СИЛА Александра Соловьева в Президенты

Политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» на третьем партийном съезде в четверг, 24 января официально выдвинула своего лидера Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.







«Мы готовы к предвыборной борьбе, у нас нет иного выхода кроме как спасать свою державу самостоятельно! Мы идём на выборы, мы идём побеждать и брать власть в свои руки. Наши цели простые - это то, в чем нуждаются украинцы: мир, порядок и достаток», - сказал Соловьев на съезде.



Лидер партии подчеркнул, что «РАЗУМНАЯ СИЛА» - это народная партия так как сформирована и поддерживается народом Украины и работает для народа, «который устал терпеть над собой и страной издевательства и унижения, произвол властей».



«Каковы результаты правления нынешней власти - поруганная Конституция, ограбленные люди, разрушенный Донбасс, отданный без единого выстрела Крым, имитация военного положения, уничтоженная репутация страны, испорченные отношения почти со всеми соседями страны, пустая казна, убийственные тарифы и цены, чудовищные долги перед МВФ», - заявил Соловьев.







«Количество рабочих мест сокращается и мы получаем отток населения в другие страны, нас становится меньше. Не в этом ли заключается стратегия власти и ее зарубежных покровителей - власть делает все, чтобы недовольное население либо вымерло, либо уехало, либо неспособно было оказывать сопротивление, лишившись основных своих конституционных прав», - заявил Соловьев



Националистическая риторика, агрессия к собственному народу, языковая дискриминация, церковный раскол, травля инакомыслия и узурпация власти делают Украину разобщённый и слабой, сказал Соловьев.



«Граждане уже не понимают, кто прав, кто виноват и как исправить эту ситуацию. Люди давно нуждаются в защите, заботе, уважении и достойном доходе. Страна погружена в хаос, а власть пытается представить это как реформы, победы и достижения», - сказал Соловьев.







Он сообщил, что партия ставит перед собой амбициозные задачи на 2019 год – участие и победа в президентских и парламентских выборах.



«РАЗУМНАЯ СИЛА» уделит особое внимание контролю за ходом голосования на всех избирательных участках. «Срыв выборов будет стоить Украине дорого. Стране необходима смена власти законным путём. Закон и порядок на выборах - это закон и порядок после выборов. Защитим выборы - защитим Украину. Мы должны стать преградой на пути фальсификаторов, а значит и на пути тех, кто грабит и разрушает нашу страну», - сказал лидер партии.



Соловьев родился 13 июля 1973 года в городе Красноармейск (ныне Покровск) Донецкой области в семье инженера. Сначала получил техническое образование по специальности «Шахтостроитель». Позже – окончил Национальную Академию МВД Украины и Донецкий государственный университет управления, став дипломированным юристом и экономистом.



Перед приходом в политику Соловьев сделал блестящую карьеру в органах МВД, пройдя путь от оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Красноармейском РО УМВД Украины до руководящих должностей в структуре МВД.



В 2015 году после очередного повышения на должность заместителя начальника управления — начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Соловьев по собственному желанию уволился из органов и в начале 2016 года основал политическую партию «РАЗУМНАЯ СИЛА», которую сейчас и возглавляет.

