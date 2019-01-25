Психозы недели. Наш президент – Супрун!

Решил взяться за Ульяну Супрун, которую, если верить психиатру Семену Глузману, должны скоро отправить в отставку. Предлагаю выдвинуть ее в президенты. Предвыборный слоган – «Уляна – прививка от #зрады». Предвыборное обещание – ее фраза о том, что реформа позволит медикам зарабатывать до 100 тыс. грн в месяц. Рекламный ролик: толпа счастливых врачей на новеньких BMW вальяжно подкатывает к государственной больнице. Начать можно с корь-тура по стране на «Скорой помощи» с мигалкой и санитарами. И в каждом селе предупреждать, чтобы не ели черную икру, это вредно...



Пока вчера нация вслушивалась в оглашение приговора беглому президенту Виктору Януковичу – диктатору, как известно, дали 13 лет «без права переписки», и наблюдала совместный завтрак Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в Давосе (не зря он туда съездил, где бы они еще пообщались), еще один президент – на сей раз Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман – рассылал коллегам электронные письма о том, что тот президент, который сейчас в Давосе, увольняет и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.



"Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов. Это раскрыла Счетная палата", – говорится в письме Глузмана.



Подозреваю, что медикаменты тут не при чем. Их крали, крадут и будут красть всегда. Все дело в черной икре. Черная икра в исполнении Супрун – мега-хит сезона. Покуруче “Плакала” от “Казки”. Это же как сильно нужно презирать жителей Украины, чтобы так жестко троллить их в Facebook?!



Постоянные читатели “Версий” наверняка запомнили опасный для жизни эксперимент, описанный в статье “Записки сумасшедшего. Как я жил по советам Супрун”. В прошлом году ваш покорный слуга пробовал сидеть на холодном, жрать мороженое при ангине, лечиться сквозняками, а также наслаждался остеохондрозом, который наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является “крупным коммерческим мифом современности” (в здравом уме и светлой памяти не повторять!).



Но в последнее время Супрун превзошла саму себя. Вершиной ее Facebook-проповедей стал пост о том, что красная икра ничем не уступает черной по содержанию витаминов. Поэтому не обязательно употреблять в пищу именно черную икру осетровых. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах. Например, в мясе тунца.



Ах ты ж зараза! Живо представляю себе, как многомиллионная армия пенсионеров с 50-долларовой пенсией и бюджетников с минимальной зарплатой после развенчания мифа об исключительной пользе черной икры вздыхает с облегчением: “Слава Украине, что мы эту гадость не едим!”.



Но самое важное – исключить из рациона грейпфрут, помело, лаймы и горькие апельсины. Оказывается, они крайне опасны для организма, поскольку содержат фуранокумарины. Вызывают побочные эффекты при приеме препаратов для снижения холестерина, давления и обезболивающих



Супрун – наш президент. Неизлечимо больная нация должна выбрать своим лидером “доктора Смерть”. Это логично. В комментариях к письму Глузмана об отставке Супрун кто-то, видимо, из его пациентов написал, что из ныне живущих демонов во плоти один экземпляр достался нашей стране в нагрузку к томосу. Но пани Ульяну бояться – в Украине не жить. Главное, относиться к жизни с юмором и ни в коем случае не лопать черную икру

Особенно умиляет фраза: "Якщо ви не можете відмовитись від цього продукту, то обирати варто ікру перевірених виробників, з відповідним маркуванням на пакуванні. Адже є місця для розведення осетрових, де їх вирощують спеціально. Пам’ятайте, що купуючи неперевірену ікру чи м’ясо осетрових, ви робите свій внесок в їхнє знищення”.Да тут половина населения страны не может отказаться от черной икры! Утром встал, ложку навернул – жить стало веселее. Мы люди темные. Никто не знал, что надо налегать на мясо тунца. Важный совет. Особенно для малообеспеченных. Получил свои 1,5 тыс. грн., купил 300 гр. “тунцячины” за 500 грн., на гриле пожарил – польза для всего организма.И еще специально для рыбаков важная информация: “Якщо ж полюбляєте рибалити та випадково зловили осетрову рибу – обов’язково відпускайте назад у воду”. Слышите, дол…бы? Осетр – это не агент Кремля, а золотая рыбка. Поймал – отпустил. В наших, как правило, грязных водоемах осетровые просто кишат. Они там нерестятся. В прудах, под камышами.Рыбный вопрос продолжился темой дельфинов. Эти вредоносные твари своим ультразвуковым писком, оказывается, калечат нацию. “Доказова медицина”, на которую так любит ссылаться Супрун, пардон за тавтологию, доказала, что польза дельфинов лженаучна.Более того, от них можно заразиться опасными болезнями. “Оскільки у людей із дельфінами є спільні інфекційні хвороби: кандидоз, сальмонела та інші, є також ризик заразитися. Особливо тим, хто має проблеми зі здоров'ям”, – поведала доктор Уля.Елки-палки! Вот это “зашквар!” Где она такого бреда набралась? Это что нужно с дельфином вытворять, чтобы заразиться от него кандидозом, в простонародье – молочницей? Министр-то наша в Штатах вроде как в гинекологической клинике трудилась; должна понимать, где молочница, а где – дельфины.Впрочем, из гинекологии ее уже давно “поволокло” в диетологию. Советы, что кушать, а чего не кушать, не ограничиваются икрой. Перед Новым годом министр здравоохранения отговаривала нацию от употребления “кулинарных изобретений в виде тортов с кремами, слоеных, рулетов или жирных (!) пампушек”. Так и представляешь себе жирные-прежирные пампушки, мокнущие в борще с салом – их, напротив, рекомендовано употреблять как средство... от холода.Еще, если помните, Супрун предложила на Новый год не готовить для праздничного застолья картофельное пюре и жаркое, а есть горох с тыквой, тушеный сельдерей и пастернак. Но нация ослушалась. Не рискнула наедаться гороха в новогоднюю ночь. А зря. Было бы весело. Особенно под шампусик...Но самое важное – исключить из рациона грейпфрут, помело, лаймы и горькие апельсины. Оказывается, они крайне опасны для организма, поскольку содержат фуранокумарины. Вызывают побочные эффекты при приеме препаратов для снижения холестерина, давления и обезболивающих.Это особенно касается бабулек-пенсионерок, сидящих на скамеечке с помелом. Или с помелой. Не знаю, как правильно сказать. Не заедаете лаймы горькими апельсинами. Давление подскочит, а “Скорая” не приедет. Она по таким пустякам, как гипертонические кризы, теперь не ездит. Только на инфаркты. И желательно сразу с летальным исходом. Чего уж там долго мучиться...А еще грейпфруты, по утверждению Супрун, на потенцию плохо влияют и на лекарства для преодоления “эректильной дисфункции”. Имейте в виду, дамы, как можно легко обезвредить секс-гиганта: вместо тягомотины с письменным согласием на секс угостите его грейпфрутом. И все. Бобик сдох...Но вот за что я Ульяне искренне признателен, так это за ее критику уринотерапии. Полностью согласен с Минздравом: моча не может быть «живой водой». Сразу напрашивается мотивировочная кричалка для президентской кампании: “Не ссы – прорвёмся!”.Вообще, если Юлия Тимошенко – мать нации, то Ульяна Супрун – мачеха нации. Американский доктор для украинского народа. С народом она общается давно, но преимущественно через Facebook. Правда, пишет эти посты ее советница Юлия Гриценко. Но мы думаем, это лишь потому, что с украинским алфавитом у пани министра туговато. Всех букв не знает.Зато команда у нее давно сформирована. Занимательные персонажи. О некоторых из них я уже когда-то писал. Один заместитель – Павел Ковтонюк, выходец из Проектного офиса реформ (ребятишки там освоили 1 млн. евро гранта ЕБРР), сидит на медреформе. Другой зам – Александр Линчевский, в прошлом хирург 17-й больницы, по слухам, большой ценитель «вкусных таблеточек». Напихавшись ими, заставляет подчиненных носить шейные платки-арафатки в поддержку борьбы с противовирусными препаратами и требует называть себя исключительно «доктор Линч».После бегства из Минздрава приятельницы Супрун Оксаны Сивак на ее место взяли Ольгу Стефанишину – она курирует закупки лекарств через международные организации. Очень пикантная тема. Пишут, что Стефанишина раньше носила фамилию Деева. То есть была замужем за Жорой Деевым, которого у нее увела Настя Деева – та самая юная замминистра МВД (уже бывшая) с фотографиями в стиле ню. Да, в нашем политикуме все пере... плелось.А секретариатом министерства (читай – фактически всем Минздравом) руководит Артем Янчук – парнишка из обоймы министра юстиции Павла Петренко. Его молодая жена (из той же команды) – ныне замминистра культуры при Евгении Нищуке. Ее приставили к “голосу майдана”, как и Артема к странной тетке Ульяне – “смотрящими”. Эта та свита, которая играет короля. В нашем клиническом случае – королеву Улю.В последнее время супрунизация страны перешла к новой стадии оздоровления нации. Супрун заявила, что лечить туберкулез нужно дома. По ее мнению, продолжительное пребывание в больнице негативно сказывается на пациентах. И туберкулезники исключением не являются. Подумаешь, в лифте покашляют, на детской площадке...И, чтобы два раза не вставать, Минздрав решил отменить флюорографию, которая многие годы была основным инструментом при обследовании людей на болезни легких. Вместо флюорографии будет проводиться скрининг-анализ мокроты по направлению семейного врача. И все это очень своевременно.В декабре Супрун опубликовала зловещий пост о том, что на сегодняшний день носителями опасной болезни (в спящем режиме) являются 50% жителей страны. Да ладно! Полстраны заражены туберкулезом?! И это не считая эпидемию кори...Ну, тогда нам точно нечего терять. Супрун – наш президент. Неизлечимо больная нация должна выбрать своим лидером “доктора Смерть”. Это логично. В комментариях к письму Глузмана об отставке Супрун кто-то, видимо, из его пациентов написал, что из ныне живущих демонов во плоти один экземпляр достался нашей стране в нагрузку к томосу. Но пани Ульяну бояться – в Украине не жить. Главное, относиться к жизни с юмором и ни в коем случае не лопать черную икру.