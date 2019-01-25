Выдвижение…

Позволю себе дать несколько ценных советов Петру Порошенко по поводу предстоящего возне… пардон, выдвижения. Стало известно, где и когда состоится это знаменательное событие, которого, вне всякого сомнения, ожидают миллионы жителей Венесуэлы, борющихся при поддержке Климкина за свою европейскую интеграцию с США. 29 января, во вторник, в Международном выставочном центре на Левом берегу Днепра все и будет проистекать. Да, арендовать для выдвижения Дворец спорта, как это сделала ярая сторонница смещенного президента Мадуро, – это дорого.



Наш гарант не может позволить себе такие затраты. Вряд ли стоит ожидать демонстрации на форуме роликов с Пауло Коэльо и Михо Саакашвили, публично восхищающимися харизмой Петра Алексеевича. Это уже было использовано Кыцюндером, поэтому необходим новый, более интересный и захватывающий формат. Прежде всего, следует позаботиться о естественной среде пребывания главкома, в которой ему легко и комфортно. Смотрел урывками трансляцию из Давоса, где наш лидер выглядел не лучшим образом. Вы, наверное, все почувствовали какой-то диссонанс. Впервые за много месяцев мы видим главкома, так сказать, по гражданке. Без ставших привычными попов, Епифания там, Филарета, кадила опять же… Вот если бы во время украинского завтрака в Давосе в столовку зашла представительная делегация людей в рясах, освятила помещение, Епифаний бы прочитал молитву, а Петр Алексеевич традиционную проповедь, тогда совсем другое дело. Его бы заметили, потянулись бы люди с желанием посмотреть на тот самый чудесный томос, который выдвинул Украину в число самых развитых и инновационных стран мира. Кстати, томос почему-то в Давос не привезли, хотя этот штрих буквально просился в общую картину.



Поэтому следует обеспечить на форуме в павильоне максимальное количество священнослужителей. Начиная от признанной на всех сайтах Константинополя ПЦУ и заканчивая лидерами мусульманской общины. Ну и раввины, конечно же. И почетного патриарха Филарета обязательно следует привлечь. Он блестяще исполнил свою миссию на партийном собрании Тимошенко, показав, кто на самом деле главный по томосу в стране. Вот именно такой «картинки» подсознательно ждут миллионы неравнодушных граждан Украины и примкнувшие к ним венесуэльские повстанцы.



Некоторые уроды насмехаются над тем, что выдвижение лидера будет не на партийном форуме, а как бы на собрании актива. Типа он самовыдвиженец. Практически как самозванец. Сразу разоблачу эти прокремлевские козни. Ложь, пропаганда и скабеевщина. Наш кормчий давно уже перерос рамки партийного формата. Вот кто может с ходу сказать, кто возглавляет «БПП» – «Солидарнсть»? Видите, вы уже судорожно начали гуглить, поскольку не знаете фамилии партийного бонзы

Выдвижение Петра Алексеевича должно оставить неизгладимый след в истории страны. Ни у кого не должно возникнуть ни тени сомнения в том, что этот скромный человек, ведущий миллионы верных соратников в ЕС, способен выиграть. Поэтому тяжелое бремя ответственности ложится на организаторов мероприятия. Тут надо все просчитать, начиная от туалетов и заканчивая конями, осметить и срежиссировать. Все ждут интересные творческие находки и фуршет

На фоне привычных уже Епифания и Филарета облик Петра Алексеевича заиграет свежими, органическими красками. Волнующая молитва за нацию с последующими спецэффектами – очень красивое и нужное для страны начало мероприятия.Некоторые уроды насмехаются над тем, что выдвижение лидера будет не на партийном форуме, а как бы на собрании актива. Типа он самовыдвиженец. Практически как самозванец. Сразу разоблачу эти прокремлевские козни. Ложь, пропаганда и скабеевщина. Наш кормчий давно уже перерос рамки партийного формата. Вот кто может с ходу сказать, кто возглавляет «БПП» – «Солидарнсть»? Видите, вы уже судорожно начали гуглить, поскольку не знаете фамилии партийного бонзы. Я, кстати, тоже не помню. Вариантов два: либо Виталик Кличко, либо Юрий Луценко. Поэтому выдвижение гаранта от широчайших кругов активистов, священнослужителей, героев АТО, волонтеров и деятелей искусств является именно тем форматом, который нужен в настоящее время нашему лидеру. Партия – это слишком мелко и даже пошло. Если вы понимаете, о чем это я. Именно поэтому на съезде должен присутствовать Гройсман со всем своим кабинетом, за исключением Ульяны Супрун. Своим постом о поголовном переходе украинцев с черной икры на красную Ульяна явно перегнула палку. Не будем вдаваться в подробности, но перегнула. Особенно, когда рассказала об особенностях проникновения твердого предмета в тела рядовых граждан нации. Поэтому ее вычеркиваем из списка. А остальные пусть приходят. Спикера Парубия звать не надо, он и так придет. Потому что вместе с главкомом стоял плечом к плечу у истоков томоса. Его, кстати, необходимо прихватить и установить на почетном месте в зале. Возможно, сценаристы должны разработать какой-то особый, трогательный ритуал внесения артефакта. Тут есть над чем поработать.Не надо стесняться, так сказать, крупных сценических форм. Военный оркестр вполне уместен. Плюс струнный квартет. Вообще, армейский блок должен доминировать на мероприятии. Постоянно какие-то люди в форме строем ходят по залу, выполняют неполную сборку автомата Калашникова над головами собравшихся, либо же просто красиво стоят в торжественном карауле. Должна быть, понимаете, атмосфера милитаристского угара. В хорошем смысле слова. Показать хронику победных боев украинской армии, и бац! В зал заруливает настоящий танк. Новейшая разработка. Только-только запущен в серию. По бокам от Гройсмана расставить «Джавелины», а также открыть в фойе выставку достижений «Укроборонпрома». Ведь все должны понимать: выборы – херня, главное – чтобы главнокомандующий был компетентным и без юбки. А то некоторые пытаются насаждать некие гендерные стереотипы в отношении военного руководства. Тут уж я не могу с этим согласиться. Даже не просите.Вообще, надо побольше красивых пожеланий и приветствий от мировых лидеров обеспечить. Нарезочку замутить красивую, где мировой лидер антипутинской коалиции дает ценные советы всяким там трампам, макронам и прочей мелочи. В архиве у президентского фотографа должны валяться соответствующие фотки.После военного блока, от которого у врагов нации должна кровь стыть в жилах, уместно подпустить немного лирики. Семья президента рассказывает, какой он хороший муж и отец. Суровые воины, прошедшие через все, скупо роняя слезы, описывают бесчисленные подвиги гаранта на полях сражений. Выходит Гройсман и кается, что, несмотря на чуткое и проникновенное руководство президента, пока еще не сумел обеспечить европейский уровень жизни отдельных регионов нации. Просит лидера простить его, непутевого, и клянется всегда делить с ним одну черствую горбушку хлеба на троих. А еще Парубия надо посчитать. Он тоже в деле. Ведущие «Прямого» канала зачитывают бесчисленные поздравления от политических лидеров мира, партий и деятелей искусств. Зал периодически взрывается долгими несмолкающими овациями. На сцену выходят детки и поют трогательную песню о великом воине, который внедрил стандарты НАТО во все сферы жизнедеятельности общества. И тут начинаются прямые включения с мест. Мы видим жителей Здолбунова, случайно собравшихся возле телекамеры. Они жаждут выразить свою полную поддержку лидеру и с этой жаждой ничего не могут поделать. Потом на связь выходят Днепропетровск, Харьков, Одесса, Львов, Жашков и почему-то Даугавпилс. На экране появляется Даля Грибаускайте, которая теплыми словами описывает перспективы Петра Алексеевича. Потом плотным потоком идут доярки, руководители местного самоуправления и даже члены Конституционного суда. Общая мысль: еще никогда не было так по-европейски, по-автокефальному, как сейчас.Думаю, стоит показать выступления народной самодеятельности. Какой-нибудь патриотический балет, плавно переходящий в реконструкцию героического боя под Крутами. У собравшихся должен возникнуть полный эффект погружения в наше героическое прошлое. Скачущие по залу лошади с всадниками усилят такое впечатление. Выдвижение Петра Алексеевича должно оставить неизгладимый след в истории страны. Ни у кого не должно возникнуть ни тени сомнения в том, что этот скромный человек, ведущий миллионы верных соратников в ЕС, способен выиграть. Поэтому тяжелое бремя ответственности ложится на организаторов мероприятия. Тут надо все просчитать, начиная от туалетов и заканчивая конями, осметить и срежиссировать. Все ждут интересные творческие находки и фуршет.