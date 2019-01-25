Россия и НАТО разошлись в позициях по ракетам

Россия и НАТО на переговорах в Брюсселе полностью разошлись в позициях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и конфликту в Украине. Об этом заявил в пятницу, 25 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета РФ - НАТО. "По обеим этим темам мы разошлись во мнениях. И именно поэтому важен этот диалог", - сказал он.



Генсек назвал встречу конструктивной и полезной, несмотря на разногласия сторон.



"На сегодняшней встрече мы обсудили самые важные темы, касающиеся североатлантической безопасности. Наши встречи не всегда проходят просто, но именно поэтому они так важны", - сказал Столтенберг.



В интервью телеканалу CNBC Столтенберг рассказал, что страны НАТО обратились к своим военным с просьбой изучить последствия появления у России крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которую требуют ликвидировать США.



"Мы попросили наши военные власти, наших военачальников изучить возможные последствия. Мы рассмотрим много разных вариантов, но сейчас я не буду спекулировать, потому что это действительно серьезно, и мы должны подойти к этому размеренно и ответственно", - добавил Столтенберг.



Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

