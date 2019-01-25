Израиль – рай для туриста

Израиль – это страна, которая манит туристов со всего мира круглый год. Сюда едут для того, чтобы познакомиться с историческими достопримечательностями, позагорать на пляжах Средиземного, Красного и Мертвого моря, заняться дайвингом и как следует оттянуться на дискотеках в ночных клубах.

Курортные регионы Израиля

Израиль – это небольшая, но очень разная страна. Об Израиле можно сказать в одном предложении: «Когда Хайфра работает, Иерусалим молится, а Тель-Авив гуляет». Иерусалим – это город трех религий, где соединились иудаизм, христианство и мусульманство. Основными достопримечательностями Израиля являются Стена Плача и храм Гроба Господня. На территории города продолжаются археологические раскопки, так что загадки древнего мира постепенно открываются для всех желающих.

Тель-Авив знаменит своими роскошными пляжами, модными ресторанами, величественными небоскребами, тусовками в клубах до самого рассвета.

О Назарете известно каждому, что знает, кто такой Иисус Христос. По легенде, именно тут случилась «благая весть»: дева Мария узнала от архангела, что скоро забеременеет. Здесь же она и родила Иисуса.

Хайфа носит гордое название делового центра страны и одновременно крупнейшего порта. Хайфа – более европейский и менее религиозный город, чем все остальные. Здесь даже трудятся в Шабат – и этим все сказано.

Пляжные курорты

Израиль – это страна трех морей: Средиземного, Красного и Мертвого. На Средиземном море три самых популярных курорта: Тель-Авив, Герцлия и Нетания. Тель-Авив – в основном молодежный курорт. Это город дискотек и баров, конкурсов мокрых маечек и пенных вечеринок. Состоятельные туристы выбирают Герцлию за обилие дорогих ресторанов и отелей, а также за умиротворяющую атмосферу. Нетания отлично подходит для среднего класса. На этом курорте разумно сочетаются цены и качество отдыха.

Отдохнуть на Красном море можно, поехав в Эйлат. Это место просто идеально подходит для дайвинга и прочих развлечений под водой. В Красном море, в отличие от Средиземного, можно купаться целый год.

Если нужно подлечиться, добро пожаловать в Тверию – город, расположенный на побережье Мертвого моря. Сюда едут для того, чтобы подлечить суставы, избавиться от кожных заболеваний, насморка, искупаться в горячих источниках, которые богаты практически всей таблицей Менделеева.

Как попасть в Израиль? Воспользуйтесь рейсом Киев Тель-Авив Международных авиалиний Украины.