Цукерберг хочет объединить Messenger, Instagram и WhatsApp

Основатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать все платформы обмена сообщениями компании - WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger - в одну и ту же инфраструктуру. Об этом пишет New York Times, передает УНН.



Как сказано в статье, сервисы будут продолжать работать как отдельные программы, но их техническая инфраструктура будет унифицирована, сказали четыре участника этого проекта.



Это объединит три крупнейших в мире сети обмена сообщениями, которые имеют больше 2,6 млрд пользователей, что впервые позволит людям общаться через различные платформы.



По словам людей, которые вовлечены в проект, этот план находится на ранних стадиях и должен быть завершен к концу этого года или началу 2020 года и требует от тысяч сотрудников Facebook перенастройки работы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger на базовых уровнях.

