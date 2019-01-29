Переживший кому после нокаута от Гвоздика боксер сделал первые шаги

Канадский боксер Адонис Стивенсон продолжает восстанавливаться после перенесенной в декабре 2018-го медикаментозной комы. Об этом сообщает Bloody Elbow.



Спортсмен проходит курс физической терапии. Канадцу уже удалось сделать первые шаги, однако без посторонней помощи 41-летний Стивенсон пока передвигаться не может.



В декабре прошлого года сообщалось, что канадец впервые открыл глаза. Боксер был введен в медикаментозную кому после поражения нокаутом украинским боксером Александром Гвоздиком.



Бой состоялся 2 декабря. Гвоздик победил Стивенсона нокаутом, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. После поражения канадец был отправлен в реанимацию.



Стивенсон проиграл всего дважды в профессиональной карьере. В его послужном списке 29 побед и один бой, завершившийся ничьей.

