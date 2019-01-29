В Одессе женщина подрезала своего парня из-за лайков другим девушкам

В Одессе женщина нанесла своему сожителю-иностранцу ножевые ранения из-за того, что он лайкал в соцсетях фото других девушек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.



Так, в Портофранковское отделение полиции от медицинских работников поступило сообщение о госпитализации 33-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока с проникающим ножевым ранением брюшной полости.



"Выехав в больницу, правоохранители опросили 31-летнюю сожительницу пострадавшего. Женщина рассказала, что у дома на них напали неизвестные. Впрочем, в ходе первоочередных следственных действий по месту их совместного проживания полицейские обнаружили вещественные доказательства, опровергающие показания одесситки. Окровавленные пижамы и кухонный нож указывали на то, что преступление было совершено в квартире, а не на улице. Под давлением неопровержимых улик женщина призналась, что схватилась за нож, приревновав мужчину к девушкам, фото которых он "лайкал" в одной из социальных сетей", - прокомментировали в полиции.



Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

