Япония проверит 200 миллионов гаджетов на уязвимость к кибератакам

Национальный институт информации и коммуникационных технологий Японии проинспектирует около 200 миллионов гаджетов, которые подключены к сети интернет, на уязвимость к кибератакам.



Об этом AFP сообщил представитель института Тцутому Йошида.



"Мы увидим, сколько из порядка 200 миллионов гаджетов, которые будут проверены, будут уязвимы (к кибератакам - ред.)", - сказал Йошида.



По его словам, институты не будет проводить дорогостоящие и сложные операции на смартфонах. Но внимание будет больше сосредоточено, например, на роутерах в кафе, которые обеспечивают бесплатным интернетом пользователей телефонов.



Он также добавил, что для своей работы исследователи собираются использовать очень простые и незащищенные логины и пароли типа "abcd" или "1234" для того, чтобы увидеть, является ли конкретный гаджет легкой мишенью для хакеров.



В этом году в Японии пройдет несколько мировых событий, в частности речь идет о Кубке мира по регби, саммит Большой двадцатки и летние Олимпийские игры, и поэтому власти хотят быть готовы к возможным кибератакам.



Как сообщает AFP, в прошлом году с начала церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, перестали работать внутренние системы интернета и Wi-Fi. По словам местных чиновников, это произошло в результате кибератаки, не предоставив больше деталей.

