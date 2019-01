Украина поднялась на 10 позиций в "Индексе восприятия коррупции"

Украина в "Индексе восприятия коррупции" за 2018 год поднялась на 10 позиций, получив 32 балла и 120 место среди 180 стран по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании международной антикоррупционной организации Transparency International.



В этом году Украина обошла Российскую Федерацию, у которой 28 баллов и 138 место. Что касается других соседей, их показатели такие: Польша - 60, Словакия - 50, Румыния - 47, Венгрия - 46, Беларусь - 44, Молдова - 33 балла.



Исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик считает, что "такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлением к быстрой евроинтеграции, реформам и очищении от коррупции всех сфер жизни".



"Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути", - считает Боровик.



Отмечается, что показатели Украины улучшились благодаря оценке ситуации в сфере бизнеса.



"Положительное влияние оказало введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, расширение сфер деятельности системы ProZorro. Продажи и деятельность института бизнес-омбудсмена", - отметили в организации.



Transparency International Украина отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019 год.



Как известно, Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРИ) - показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров.



Для определения оценки Украины использованы 9 источников (Global Insight Country Risk Ratings; World Economic Forum Executive Opinion Survey; IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive, Opinion Survey; The PRS Group International Country Risk Guide; Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings; Freedom House Nations in Transit; Bertelsmann Stiftung Transformation Inde; World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey; Varieties of Democracy).



Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.



С 2012 года (с момента, когда Transparency International начала применять современную методику расчета) низкие показатели Украины были в 2013 году - 25 баллов. Начиная с 2014 года позиции Украины медленно улучшаются.