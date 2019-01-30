Россия сделает все для поддержки Мадуро - Лавров

Российская Федерация сделает все для поддержки режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Об этом сообщает Радио Свобода .



В частности, Лавров назвал "нелегитимными, противоправными и циничными" санкции США против нефтяной отрасли Венесуэлы.



"Мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования, которые находятся в конституционном поле", - добавил Лавров.

