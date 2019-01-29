«Минск-2» и Сайдика «похоронит»...

Обсуждаемый последние дни план достижения мира в ЛДНР, предложенный специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Мартином Сайдиком, нереалистичен, потому что расколол даже украинскую элиту. Ну как элиту... Тех, кто как бы ответственен за мир в Донбассе или хотя бы думает об этом. Если официальный Киев, представленный, в частности, главой МИД Павлом Климкиным, однозначно за усиление любого иностранного вмешательства в конфликт, так как думает, что это останавливает Россию, то эксперты сомневаются.



Главным образом в том, что Россия позволит вмешиваться в те процессы, где у нее выигрышная позиция не просто имеется в наличии, но и закреплена в неких международных соглашениях. В ситуации в Донбассе такой документ имеется. Это «Минское соглашение-2» («Минск-2»), подписанное 12 февраля 2015 года представителями России, Украины, ОБСЕ и лидерами ЛДНР. Оно же одобрено и резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 от 17 февраля того же 2015 года. Это и пошаговый план достижения мира, и ответственные исполнители (Украина и ЛДНР), и даже узаконенные контролеры («нормандская четверка» из Украины, России, Франции и Германии). И есть как минимум три важных обстоятельства, которые делают «Минск-2» практически вечным – до исполнения. Первое: принят «Минск-2» был практически впопыхах, чтобы спасти Украину от военного поражения в Дебальцевском котле, потому-то пункты «Минска-2» и выглядят поспешными и нечеткими в очередности выполнения.



Второе и самое главное: выполнение всех пунктов «Минска-2» полностью переформатирует политическое и административно-территориальное устройство Украины, делает ее не такой, какой она предстала после «евромайдана-2014», а это однозначно выгодно Москве. И Россия никогда не откажется от такого невольного «подарка», вызванного чрезмерной и неподготовленной агрессивностью ВСУ под Дебальцево.



Третье производное: «Минск-2» выгоден самопровозглашенным ЛДНР, потому или максимально дистанцирует от всего происходящего в Украине путем децентрализации и особого статуса региона, закрепленных в Конституции Украины, или вообще создает предпосылки выхода из состава Украины по некому модифицированному крымскому сценарию. И свое право не соглашаться с Украиной ЛДНР получили самым пока, увы, надежным способом – военным: силой оружия и победой в войне.



В Донбассе такой документ имеется. Это «Минское соглашение-2» («Минск-2»), подписанное 12 февраля 2015 года представителями России, Украины, ОБСЕ и лидерами ЛДНР. Оно же одобрено и резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 от 17 февраля того же 2015 года. Это и пошаговый план достижения мира, и ответственные исполнители (Украина и ЛДНР), и даже узаконенные контролеры («нормандская четверка»

Климкин уже тогда признался, что ОБСЕ готовит «сюрприз»: «Представители ОБСЕ подготовили концепт такой совместной миссии. Он пока обсуждается». А значит, у Украины было время подумать. И вот Сайдик «выстрелил». Но в Киеве однозначно не приемлют выборы в ЛДНР не под контролем Украины и даже разговоры о каком-то особом статусе Донбасс или децентрализации, закрепленной в Конституции

Снова роли как бы оказались распределены. Запад как бы консолидировано предлагает, а Украина, Россия и ЛДНР должны реагировать. Реакция уже и определилась. Киев, если верить Климкину, однозначно не за весь план Сайдика, а за отдельные его положения. Стало это понятно еще до оглашения плана Сайдика во время недавней встречи Климкина в Киеве с коллегой из Германии Хайко Маасом



...Сейчас лучше не фонтанировать идеями, а приложить максимум усилий для того, чтобы выполнять написанное в Минских соглашениях. В противном случае можно сделать два вывода. Во-первых, представитель ОБСЕ ставит под сомнение эффективность собственной организации. Во-вторых, главный ответственный от ОБСЕ за выполнение Минских соглашений пытается их дезавуировать

План Сайдика, изложенный им в интервью австрийской газете «Kleine Zeitung», прост. Он предполагает, в частности:- введение в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ и, следовательно, совместного руководства с военным и полицейским компонентами, а не только охрану миссии ОБСЕ, как того хочет Россия;- появление поста спецпредставителя по Донбассу, который должен руководить полицейской и военной миссией намного меньше 20 тысяч человек, как обсуждалось раньше;- создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, обязанной следить за воплощением мирного плана и реинтеграцией этих регионов;- создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса;- проведение местных выборов под эгидой уже и ООН, а не только ОБСЕ;- обязательное подписание этого плана представителями «нормандской четверки» и ратификация его парламентами Украины и России.Последний пункт, по мнению Сайдика, должен сделать документ более выполнимым. «Нужно соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом плане. Минские договоренности не ратифицировал ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами», – сказал функционер ОБСЕ, аргументируя свое «ноу-хау» по Донбассу.И снова роли как бы оказались распределены. Запад как бы консолидировано предлагает, а Украина, Россия и ЛДНР должны реагировать. Реакция уже и определилась. Киев, если верить Климкину, однозначно не за весь план Сайдика, а за отдельные его положения. Стало это понятно еще до оглашения плана Сайдика во время недавней встречи Климкина в Киеве с коллегой из Германии Хайко Маасом. На ней Климкин однозначно высказался за реанимацию «нормандской четверки» с включением в ее повестку дня вопроса «керченского инцидента» и судьбы арестованных за него украинских моряков, ждущих сегодня суда в России за нарушение ее границ. Также глава МИД Украины поддержал и идею совместной миссии ООН и ОБСЕ с расширенными – не только охранными, но и военно-полицейскими – функциями. «Для меня очень важно, что после дискуссий, которые имели место в последнее время, после того, как вы видите, нарушена – только представьте себе – 18-я попытка прекращения огня, есть четкое понимание, что должна быть международная компонента. Она может быть от ООН, но может быть, учитывая присутствие уже сейчас ОБСЕ на Донбассе, и совместная. ...И очень важно, что, так сказать, направление мысли идет не только на военное присутствие, но также на полицейский компонент и международную администрацию. ...Только мощностей СММ (специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, следящей за соблюдением «Минска-2» в Донбассе. – Авт.) для этого недостаточно. И то, что мощности ООН в едином задействовании с ОБСЕ могут быть интересной опцией – это должны, разумеется, выяснить», – давил из себя озабоченного умняка-миротворца украинский министр.При этом, что важно, Климкин уже тогда признался, что ОБСЕ готовит «сюрприз»: «Представители ОБСЕ подготовили концепт такой совместной миссии. Он пока обсуждается». А значит, у Украины было время подумать. И вот Сайдик «выстрелил». Но в Киеве однозначно не приемлют выборы в ЛДНР не под контролем Украины и даже разговоры о каком-то особом статусе Донбасс или децентрализации, закрепленной в Конституции. Об этом четко сказал сам гарант нации, символично выступая в День соборности Украины.В Киеве херр Маас тоже только осторожно завил, что его страна, равно как и Франция, крайне заинтересованы в придании новой динамики Минскому процессу. Тоже путем реанимации работы «нормандцев». «Мы с нашими французскими друзьями чувствуем ответственность и обязательства по проведению встречи в «нормандском формате». Это крайне необходимо. ...Для этого мы будем и дальше работать», – сказал он.Они типа и работают. Притом, что новый глава ОБСЕ Мирослав Лайчак по итогам визита сначала в Киев, а потом и в зону конфликта так и не смог подтвердить, что видел там российские войска, а значит, и непосредственное военное участие России в гражданской войне в Украине или ее «агрессию», что является основой украинской позиции в данном вопросе. «Это провал», – сказал бы в таких случаях непревзойденный Штирлиц.Прогнозировано негативной была реакция на план Сайдика в ЛДНР, где увидели в нем желание уйти самим от выполнения «Минска-2» и позволить это Киеву. «Считаем категорически неприемлемой любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплен единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. ...Под комплексом мер стоит в том числе подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией . ...Призываем господина Сайдика не ставить под угрозу свою профессиональную репутацию, сводя на нет все усилия сторон по реализации Минских соглашений», – заявила Наталья Никонорова, глава МИД ДНР и ее полпред в минской контактной группе.Вторит ей и глава МИД самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего: «Подобные безответственные заявления спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в минской контактной группе не только не содействуют стабилизации обстановки в зоне конфликта, но скорее затрудняют переговоры по мирному урегулированию. Тем самым высокопоставленный сотрудник ОБСЕ невольно подыгрывает киевской «партии войны» и снижает эффективность усилий авторитетной международной организации». Более того, по его мнению, именно ОБСЕ не хочет замечать, что это именно Киев не выполняет положения «Минска-2».Официальная Москва сначала тормозила с официальной же оценкой плана Сайдика, но директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков предложения «обэсьешника» уже назвал «пустышкой». «Из всего предлагаемого потока идей вряд ли кому-нибудь будет хорошо понятно, в чем политическая и содержательная ценность документа и почему он появился именно сейчас. ...Судя по объяснению Сайдика, он и сам не очень рассчитывает на реалистичность предлагаемого плана и говорит лишь о желании «показать возможность того, что есть способы работать. ...Возможно, координатор Контактной группы от ОБСЕ на переговорах в Минске сильно устал и решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть столь беспомощным. Поэтому и получилась какая-то пустышка. ...Сейчас лучше не фонтанировать идеями, а приложить максимум усилий для того, чтобы выполнять написанное в Минских соглашениях. В противном случае можно сделать два вывода. Во-первых, представитель ОБСЕ ставит под сомнение эффективность собственной организации. Во-вторых, главный ответственный от ОБСЕ за выполнение Минских соглашений пытается их дезавуировать», – сказал Чеснаков, политолог, близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову, как бы «ответственному за Украину».И Чеснаков оказался прав: 29 января 2019 года директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин подтвердил, что российская сторона знает об этом плане Сайдика, но все его идеи для их имплементации должны быть поддержаны всеми сторонам конфликта.Повторяю, всеми, и потому Келин был однозначен относительно перспектив плана: «Он не поддерживается украинской стороной и также не поддержан Луганской и Донецкой народными республиками. Только на этой основе могут быть какие-то конструктивные шаги вперед».Сомневаются в реализации плана Сайдика и вменяемые эксперты из Украины. В частности, в Украинском институте анализа и менеджмента политики (УИАМП) считают: «Это очередная попытка наших европейских партнеров реанимировать Минский процесс. Этот план – достаточно рабочий инструмент для применения, но сегодня его не только некому выполнять, но даже некому обсуждать. В Украине все заняты выборами, в России ждут смены власти после них. Поэтому реальное обсуждение, а тем более выполнение плана Сайдика возможно только к концу этого года, после завершения избирательного цикла в Украине. А сейчас шансы на принятие очередного плана – нулевые. Киев и Москва не верят друг другу и не готовы к компромиссу».Таким образом, резюмируя возню вокруг плана Сайдика, можно утверждать, что мы имеем дело,с попыткой не просто как-то видоизменить «Минск-2» и смягчить его положения для Украины, но и размыть ответственность Запада за его выполнение. Об этом и говорит стремление снять однозначную ответственность с ОБСЕ и подвязать к миру в Донбассе Евросоюз (экономическая помощь) и даже ООН с ее миротворческой миссией. И это уже не первая попытка осуществить похожий кульбит. Тот же УИАМП напоминает, что «западные и украинские политики предлагали самые разнообразные планы выхода из минского тупика. Были формула Штайнмайера, планы Мореля, Манафорта, Киссинджера, Пинчука, Артеменко и даже Авакова. А воз и ныне там. ...Хотя план Сайдика в будущем и может стать направлением для последующих переговоров и может даже материализуется в какой-то новый документ по Донбассу».Западу пока выгодно обвинять во всем Москву, ибо только такой подход дает ему, Западу, право и поводы «наказывать» Россию, вводя против нее все новые и новые санкции. Сейчас вот говорят об «азовских санкциях», но в рамках обсуждения войны в Донбассе. И уже поэтому Россия будет придерживаться прежней линии – нужно выполнять «Минск-2» безоговорочно и безусловно. Как в нем и записано. Таким образом, Москва без учета ее интересов и позиции не пустит в Донбасс вблизи своей границы ни миротворцев, ни любых других доброхотов. А значит, «Минск-2» пока «хоронит» и хитрого Сайдика, и его хитрый план. Увы. Или, как говорят знатоки мирового и физиологического «закулисья», на него винтом, есть она с закоулками...