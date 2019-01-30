ФИФА может наказать "Челси" запретом на трансферы

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может запретить лондонскому клубу "Челси" совершать трансферы.



Такое наказание грозит "Челси" за возможные нарушения при оформлении переходов молодых футболистов. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на The Guardian.



В ФИФА начали изучение уже более ста трансферов в лондонский клуб игроков в возрасте до 18 лет, которые осуществлялись в последние годы.



По правилам ФИФА, клубы могут оформлять трансферы несовершеннолетних иностранных игроков, только если их родители эмигрировали по не связанным с футболом причинам. Исключением является тот факт, когда игрок и клуб находятся в пределах 50 км от границы.



В организации уже нашли более 25 подобных нарушений со стороны лондонского клуба. Руководство "Челси", в свою очередь, отвергает все обвинения.



Если вина "Челси" будет доказана, то клубу грозит запрет на трансферы.

