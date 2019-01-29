В Госдепе США заявили о начале гонки вооружений

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что гонка вооружений из РФ уже началась. Об этом Томпсон заявила в интервью DW, комментируя производство русскими ракеты 9М729, характеристики которой нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



"Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Россияне явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", - заявила Томпсон.



Дипломат добавила, что 2 февраля истекает срок ультиматума, предъявленного Вашингтоном Москве, и США приостановят свое участие в договоре на шесть месяцев.



"В течение этого времени Россия может вернуться к договору. Но это освобождает нас от обязательств, так что мы сможем заниматься исследованиями и разработкой систем, аналогичных тем, которые сейчас поставлены Россией на вооружение", - сказала Томпсон.

