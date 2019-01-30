Кабмин утвердил программу сотрудничества с НАТО на год

Правительство Украины утвердило программу мероприятий под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019 год. Об этом в среду, 30 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.



Как сообщается, программа разработана Министерством иностранных дел и других заинтересованных органов власти совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета министров.



Годовая программа определяет цели, которые планируется достичь до конца 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год.



Главными составляющими программы являются мероприятия на 2019 год с перечнем действующих законодательных и нормативно-правовых актов, показателей эффективности/индикаторов выполнения положений программы и ориентировочный план мероприятий в рамках комиссии Украина-НАТО.

