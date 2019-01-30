Насалик надеется, что транзит газа перестанет быть политическим вопросом

Переговоры по транзиту газа в формате Украина - Европейская комиссия - Россия могут перейти из политической плоскости в хозяйственную.



Об этом в комментарии журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.



"Я вообще считаю, что перспективы хорошие. Но заранее я бы не хотел озвучивать. Думаю, что мы придем к тому, что переговоры будут вестись на уровне оператора газотранспортной системы, Минэнергоугля и в рамках хозяйственной деятельности", - сказал министр.



В то же время, Насалик не стал комментировать ход переговоров по существу, поскольку их проводит министр иностранных дел Павел Климкин.



Как сообщалось, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры о продолжении транзита газа по территории Украины после 2019 года. Переговоры проходили в формате Украина - Европейская комиссия - Российская Федерация. По результатам встречи Европейская комиссия предложила заключить долгосрочный контракт, который включал бы значительные объемы транзита по украинской территории. Этим переговорам предшествовала также экспертная встреча сторон, которая была проигнорирована российской стороной.



