На Донбассе 500 тыс. детей нуждаются в качественной воде и безопасном обучении - ЮНИСЕФ

Из-за войны на Донбассе около 500 тыс. детей нуждаются в доступе к чистой питьевой воде, безопасной среде для обучения, качественном здравоохранении и психосоциальной поддержке. Об этом сообщает ЮНИСЕФ-Украина.



Из-за регулярных обстрелов важной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и отопления ограничен доступ к питьевой воде для 3,2 миллиона человек в Донецкой и Луганской областях.



В 2018 году было зафиксировано 89 обстрелов объектов водоснабжения.



Дети также не имеют условий для безопасного обучения - только за период с января по декабрь 2018 г. от обстрелов пострадали 16 учебных заведений, а еще 50 заведений были временно закрыты, ограничивая доступ детей на получение образования.



Отмечается, что ситуация является особенно острой для 400 тысяч детей, живущих в пределах 20 км от линии разграничения, которая разделяет оккупированные и неоккупированные территории Украины, где регулярные обстрелы и большое количество неразорвавшихся боеприпасов представляют серьезную угрозу для жизни.

