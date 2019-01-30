Дешевые джинсы оказались под угрозой исчезновения

Джинсовая одежда из-за забастовки швей в Бангладеш может исчезнуть из ассортимента таких масс-маркетовых магазинов, как Zara, Mango и H&M. Об этом сообщает Fashion United.



Тысячи женщин запротестовали против низких зарплат и тяжелых условий труда. Рабочий день на фабриках в Бангладеш, где вместе с женщинами трудятся и дети в возрасте от 5 до 17 лет, начинается в 7:30 утра и продолжается до поздней ночи. В 2018 году минимальная месячная зарплата на текстильном предприятии составляла 63 доллара, в декабре ее подняли до 95 долларов.



По мнению президента Союза русских байеров Елены Буграновой, забастовка швей может привести к сбою поставок джинсовой одежды в Россию и по всему миру, поскольку именно в Бангладеш крупнейшие ретейлеры изготавливают коллекции из этой ткани.



Бугранова также отметила, что если обстановка в Бангладеш не изменится в ближайшие две недели, то сокращение выбора джинсовой одежды станет заметным и конечному покупателю.



Текстильная промышленность Бангладеш по величине занимает второе место в мире после Китая. В 2018 году индустрия принесла стране более 30 миллиардов долларов, что составило около 84 процентов общего дохода от внешней торговли.

