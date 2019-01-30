Мадуро заявляет, что готов на перевыборы парламента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции.



Об этом он заявил в интервью российскому "РИА Новости", обнародованном 30 января, передает DW.



По словам Мадуро, темой разговора с оппозицией должно быть "благо Венесуэлы".



Впрочем, Мадуро подчеркнул необходимость посредничества со стороны других стран, поэтому он направляет письма руководителям "отдельных неравнодушных государств", чтобы те "поддержали диалог" в Венесуэле.



Мадуро добавил, что готов поддержать проведение новых парламентских выборов в стране, однако отверг требования о проведении досрочных президентских выборов, на чем сейчас настаивают многие страны. "Если империалисты хотят новых выборов, то пусть подождут до 2025 года", - заявил он.



Ранее верный правительству Мадуро Верховный суд заморозил счета лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а также запретил ему выезжать за пределы страны.



Накануне США объявили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Как отметили в Минфине США, венесуэльская нефть будет продаваться, но вырученные от ее продажи деньги будут переводить на счета, доступ к которым не будет иметь правительство Мадуро. В то же время Мадуро назвал это решение США "незаконным".



Как сообщалось, 28 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны, подписал указ о кадровых изменениях в руководстве государственной нефтяной компании PdVSA и ее американской "дочки" CITGO.



Хуана Гуайдо признал фактическим лидером Венесуэлы ряд государств, в частности США, Канада, Бразилия, Израиль, Колумбия, Парагвай, Чили, Аргентина, Перу и Эквадор. 26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро: либо в течение восьми дней он объявит о новых выборах в стране, или ЕС признает Гуайдо временным главой страны. Этот ультиматум Мадуро решительно отверг.



Жертвами противостояния в Венесуэле с 22 января, по данным ООН, стали более 40 человек. При этом 26 человек погибли в результате открытия огня со стороны представителей сил безопасности страны во время демонстраций. Около 850 человек были задержаны.



