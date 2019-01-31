В метро Киева за год произошло почти 800 преступлений

В Киевском метрополитене в течение 2018 года зарегистрировали 781 преступление. Об этом со ссылкой на данные столичной полиции сообщает в среду, 30 января, LB.ua.



В частности, указано, что чаще всего в метро воровали - 390 раз (раскрыли 43 кражи). Вторым по "популярности" преступлением стало ношение наркотиков без цели сбыта - по этой статье зарегистрировали 202 уголовных производства, раскрыли - 179.



Кроме того, полицейские 56 раз находили у пассажиров метро оружие или боеприпасы (29 производств раскрыто). Грабежей за год в метро было 11, девять из них раскрыли.



К тому же, по данным правоохранителей, в 2018 году на территории метрополитена умерли пять человек. Также в подземке за год поймали 21 человека в розыске.



"В целом за 2018 год управление полиции в метрополитене сообщило о подозрении 247 лицам, 20 из них после этого были арестованы", - отчитались правоохранители.

