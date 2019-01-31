Сайдик заявил, что привержен выполнению минских соглашений по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что полностью привержен выполнению минских соглашений и лично убежден в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины.



Ранее Сайдик в интервью Kleine Zeitung сообщил, что предложен новый план урегулирования в Донбассе, который предполагает ввод совместной миссии ООН и ОБСЕ, действовать они должны под общим руководством во главе со специальным представителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой" (Россия, Франция, Германия, Украина). Между тем первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко раскритиковала предложенную Сайдиком инициативу, назвав ее "самодеятельностью". Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин считает, что "план Сайдика" нельзя назвать проработанным.



"Опираясь на свой более чем трехлетний опыт работы, хочу подчеркнуть мою полную приверженность минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача - моя, координаторов рабочих групп и всех участников минского процесса - сделать все необходимое для их полной имплементации", - сообщил Сайдик журналистам в среду по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.



На просьбу журналистов рассказать подробнее о своем плане по урегулированию в Донбассе дипломат отметил, что его "можно прочитать онлайн" в издании, которому он дал интервью, и по этому поводу ему добавить нечего. На просьбу прокомментировать критику своей инициативы участниками переговоров по Донбассу Сайдик заявил, что он "не комментирует комментарии".

