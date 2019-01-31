Renault анонсировала хэтчбек Clio пятого поколения

Французская автомобильная компания Renault анонсировала пятое поколение компактного хэтчбека Clio. Публичная премьера автомобиля состоится в марте на Женевском автосалоне.



Как пишет РБК, обновленный Clio стал меньше и легче, но при этом чуть вместительнее предшественника. В основе машины лежит модернизированное шасси CMF-B, длина автомобиля составляет 4048 мм, ширина – 1798 мм, а высота – 1440 мм. Во внешнем облике модели заметны черты семейства Megane нового поколения, а также некоторые решения концепт-кара Symbioz, представленного на Франкфуртском автосалоне в 2017 году.



Основным двигателем для нового Clio стал трехцилиндровый атмосферный литровый мотор мощностью 65 или 75 лошадиных сил. Также покупателям будут доступны турбомотор такого же объема, выдающий 100 или 130 лошадиных сил, и два 1,5-литровых дизельных мотора мощностью 85 и 115 сил. В будущем году автомобиль получит версию с гибридной установкой и "заряженную" модификацию RS.



Что касается интерьера, то автомобиль получил полностью цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 9,3 дюйма. За счет новых кресел в салоне выросло пространство для ног задних пассажиров. Кроме того, обновленный Clio может похвастать увеличившимися в объеме багажником и бардачком.





