Ани Лорак официально развелась с мужем

Певица Ани Лорак сегодня, 31 января, официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Заседание по данному делу проходило в Шевченковском районном суде. Об этом пишет ТСН.



По информации издания, продолжительность заседания составила 15 минут. Адвокаты певицы событие не комментируют.



Подтвердила развод секретарь суда. Однако пока нет информации о том, кому достанется право опеки над общей дочерью Софией и как будет делиться имущество.



Секретарь подчеркнула, что данное заседание было посвящено исключительно расторжению брака.

