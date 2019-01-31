Гуйадо тайно встретился с венесуэльскими военными и сотрудниками спецслужб - NYT

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо тайно встречался с представителями армии страны и сотрудниками спецслужб и агитировал их перейти на свою сторону. Об этом сообщает The New York Times.



Издание опубликовало колонку Гуайдо, где он рассказал об этой встрече. По словам политика, его собеседники признали ситуацию в стране крайне тяжелой.



"У нас были тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. Мы пообещали амнистию всем тем из них, кто не виновен в преступлениях против человечности", - написал Хуан Гуайдо.



Он пояснил, что "прекращение поддержки Николаса Мадуро военными имеет решающее значение для смены правительства". И.о. президента добавил, что большинство его собеседников "были согласны, что муки, которые в последнее время переживает страна, стали нестерпимыми".



Гуайдо также объяснил свое нежелание идти на переговоры с правительством. Призывы Николаса Мадуро к диалогу он назвал лукавством, к которому прибегают, "когда репрессивная тактика не срабатывает".



В интервью испанской El Pais он заверил, что риска начала гражданской войны нет, поскольку его "поддерживает 90 процентов населения страны". Пока же армия и спецслужбы размышляют, новый лидер ищет другие рычаги давления на власти.



В четверг, 31 января, он планирует попросить ЕС "защитить активы" Венесуэлы по примеру США, которые после подобной просьбы передали часть этих активов в распоряжение оппозиционера.

