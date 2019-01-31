Европарламент признал Гуайдо главой Венесуэлы

Европарламент одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС признать Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы.



Ранее Гуйадо тайно встретился с венесуэльскими военными и сотрудниками спецслужб. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо тайно встречался с представителями армии страны и сотрудниками спецслужб и агитировал их перейти на свою сторону. Об этом сообщает The New York Times. Издание опубликовало колонку Гуайдо, где он рассказал об этой встрече. По словам политика, его собеседники признали ситуацию в стране крайне тяжелой.



А Трамп поздравил Гуайдо с началом президентства в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо с "началом президентских полномочий". Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех".

