В Харькове посетитель устроил резню в кафе

Харьковчанин во время ссоры набросился с ножом на трех человек, которые отдыхали в кафе Берлога на улице Дружбы Народов. Об этом в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба полиции области.



"После употребления алкогольных напитков между ним и тремя гражданами возник конфликт. В результате подозреваемый достал нож и нанес ранения двум мужчинам 32 и 36 лет, а также 30-летней женщине".



Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное.



Полицейские задержали нападавшего. Им оказался 33-летний ранее судимый за кражу гражданин.

