Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов в стране

Минск отменил ограничение на число американских дипломатов в Белоруссии, сообщил замглавы МИД страны Олег Кравченко.



Такое заявление он сделал, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.



Дипломат подчеркнул, что Минск выступает за нормализацию отношений с США и Евросоюзом, но на этом пути предстоит много работы. Также Белоруссия желает сохранить хорошие отношения с Россией, добавил он.



Выступая в Вашингтоне, Кравченко также отметил, что Минск не расценивает рост военного присутствия НАТО на востоке Европы как прямую угрозу Белоруссии.

"Это создает дополнительные риски и вызовы для безопасности в регионе. Мы не видим это как прямую угрозу Белоруссии. <…> Но я не говорю, что мы это приветствуем. Мы в военно-политическом союзе с Россией — со всеми последствиями", — пояснил дипломат.



В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов".

Стороны взаимно сократили штаты посольств, которые сейчас возглавляют временные поверенные в делах.



В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело к расширению штата американского посольства в Минске.



В октябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск и Вашингтон продолжат работу по взаимному возвращению послов.

