Infiniti намерена уйти с европейского рынка

Марка Infiniti может уйти с европейского рынка. Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi примет такое решение, если компании не удастся значительно увеличить продажи и выйти на целевые показатели. Информация предоставлена инсайдерами и пока не подтверждена официально.



Сайт AutoActu.com приводит в пример хэтчбек Infiniti Q30, который должен был расходиться тиражом 30-40 тысяч экземпляров ежегодно. При этом в 2016 году Infiniti удалось реализовать в Европе лишь 8453 Q30, а в 2017 ещё меньше — 7617 автомобилей. По данным CarSalesBase, за 11 месяцев 2018 года было продано 2868 «Ку-тридцатых».



Самым удачным годом для европейского офиса Infiniti стал 2016-й, когда компании удалось продать 13 775 автомобилей и занять 0,09 процента рынка. В 2017-м объем реализованных машин сократился до 12 571 экземпляров. С января по ноябрь прошлого года Infiniti продала всего 5938 автомобилей.

