Раскрыта тайна проклятия гробницы Тутанхамона

Ученые десять лет проводили реставрацию в гробнице Тутанхамона. Им удалось разгадать главную тайну гробницы. Об этом сообщает Daily Mail.



Египтологи установили происхождение странных пятен, которые ранее считались растущими колониями микроорганизмов. Они стали одной из причин возникновения мифа о проклятии гробницы Тутанхамона.



Специалисты на протяжении десяти лет работали над восстановлением и очищением помещения. Им удалось установить, что за этот период пятна не изменились, а их анализ показал, что это погибшие бактерии.



Ученые оставили пятна на стенах так, как они не несут угрозы ни мумии, ни находящимся в гробнице людям.

