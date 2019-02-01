Приток инвестиций в Украину сократился

В прошлом году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долларов, что на 7,7% меньше в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщается на сайте Национального банка. "Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долл. США (2,6 млрд долл. США в 2017 году)", - сообщили в НБУ.



В частности, более половины ПИИ - 58% или 1,4 млрд долл. США - были направлены в реальный сектор экономики. Инвестиции в финансовый сектор составили 42% от общего объема, из них почти половина - операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.



Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 7,5 млрд долл. (по сравнению с 5 млрд долл. США в 2017 году). По результатам года преобладал приток частного сектора, однако в конце года значительно увеличилась роль государственного сектора. В частности, в IV квартале правительство разместило еврооблигации на 2 млрд долл. и привлекло финансирование от Всемирного банка и ЕС на общую сумму в 1 млрд долл. в эквиваленте.

