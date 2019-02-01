Ущерб Украины из-за блокады Азовского моря 10 млрд – Омелян

Морской отрасли Украины нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд гривен из-за блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает УНИАН в пятницу, 1 февраля.



"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и Администрацию морских портов Украины, и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", – сказал Омелян.



По его словам, сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, тогда как ранее суда ожидали в очереди по несколько суток.



Министр также сообщил, что в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией и во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.



"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", – подчеркнул министр.

