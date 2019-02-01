Меркель намерена спасти ракетный договор

В случае объявления США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Германия намерена использовать ближайшие шесть месяцев для переговоров с целью спасения соглашения. Об этом заявила в пятницу, 1 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель.



"Если сегодня дело дойдет до объявления, мы приложим все силы, чтобы использовать шестимесячный срок для дальнейших переговоров", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



"Для нас ясно, что Россия нарушила договор. С ней нужно говорить", - продолжила Меркель.



По ее словам, НАТО тщательно проанализирует, что будет означать выход США из ДРСМД.



Как сообщает AFP, ранее сегодня немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Россия "де-факто аннулировала" ракетный договор.



"Мы должны отметить, что договор был нарушен российской стороной, и призывы последних 60 дней к большей прозрачности и дополнительной информации ничего не дали", - сказал Маас.



Маас, который в последние недели ездил между Москвой и Вашингтоном, пытаясь сохранить договор, заявил, что Россия все еще нарушает условия документа.



В свою очередь заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон в интервью DW заявила, что Россия - единственная страна, которая утверждает, что США не соблюдают договор. В частности, Москва настаивает, что США развернули нарушающую договор противоракетную систему в Румынии.



"По договору, мы не можем просто выборочно проверять системы других стран. Но мы предоставили им данные разведки и факты, как и наши партнеры. Но они продолжают свою риторику и пропаганду. Это смешно. Мир видит мошенничество таким, каким оно есть, и мы продолжим привлекать их к ответственности", - сказала Томпсон.



Она также пояснила, что Вашингтон готовится начать со 2 февраля процесс денонсации соглашения, который продлится полгода. За этот период, говорит Томпсон, Россия еще может вернуться к исполнению договора, но США уже со 2 февраля смогут проводить научно-исследовательские работы и работать над системами, которые не могли использовать, когда придерживались договора.



В то же время, в МИД России сегодня в очередной раз заявили, что Москва не нарушает договор по ракетам.