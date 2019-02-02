В ДНР заявили о задержании диверсантов, причастных к серии терактов

В МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о задержании троих украинских диверсантов.



"Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев были завербованы сотрудниками СБУ и выполняли на территории ДНР преступные приказы своих кураторов", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.



Отмечается, что установлена их причастность к серии диверсий и терактов на территории республики.



При обыске у одного из задержанных изъяли более 40 килограммов взрывчатки, устройства для передачи и приема радиосигнала, элементы питания, "а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления".



"Для сравнения, граната Ф-1 содержит около 50 граммов взрывчатого вещества, а для того чтобы уничтожить легковой автомобиль, достаточно 200-300 граммов взрывчатки. Изъятый у преступников арсенал мог стать причиной масштабной трагедии. Среди целей злоумышленников были коммуникации, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения", — отметили в МВД ДНР.



Следствие продолжается.



"В отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения преступлений, за которые законодательством ДНР предусмотрена высшая мера наказания", — подчеркнули в МВД.



Высшей мерой наказания в ДНР является пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

