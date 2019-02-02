МИД РФ: причиной действий США является ослабление их позиций в мире

Истинная причина действий США в вопросах разоружения заключается в реальном ослаблении их позиций на международной арене. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД России в связи с критическими высказываниями американских представителей в адрес Москвы в данной сфере.



"У нас есть все основания полагать, что истинная причина таких американских действий [в сфере контроля над вооружениями и нераспространения] - реальное и весьма серьезное ослабление позиций США на международной арене и, как следствие, боязнь Вашингтона быть уличенным и разоблаченным в предпринимаемых самими американцами шагах по демонтажу системы международно-правовых договоренностей и навязыванию миру некоего свода правил ("rules-based order"), формулируемых ими под свои конъюнктурные внешнеполитические нужды", - отметили в дипведомстве.



Россия будет и далее решительно противодействовать деструктивным шагам США в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, говорится в заявлении. "Российская Федерация будет и далее решительно противодействовать деструктивным шагам в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) путем консолидации международного сообщества вокруг конструктивной повестки дня по укреплению действующей международно-правовой системы, - отметили в министерстве. - Все продвигаемые нами инициативы опираются на действующее международное право и направлены на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех государств".



Россия открыта к тесной координации с заинтересованными странами по вопросам стратегической стабильности, сообщили в МИД России. "Открыты к тесной координации и полноформатному сотрудничеству с государствами-единомышленниками в интересах укрепления стратегической стабильности и международной безопасности", - подчеркнули в дипведомстве.



В ведомстве добавили, что Москва неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. "Обратили внимание на новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, - отмечается в документе. - В бездоказательной, но подчеркнуто безапелляционной манере Вашингтон игнорирует цивилизованную практику межгосударственного общения и переговорного урегулирования возникающих вопросов. Вызывает глубокое сожаление, что нарочито менторская манера подачи и вольной компиляции своих домыслов стала уже традицией для США. Видимо, таким образом Вашингтон пытается подвести хоть какие-то основы под свои претензии на обладание "исключительным правом" судить и наказывать "провинившихся".



"Российская Федерация неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, - подчеркнули в дипведомстве. - Категорически отвергаем используемые Вашингтоном методы и средства. Рассматриваем такие американские "заходы" как сугубо пропагандистский трюк, который США используют в попытке убедить мировое сообщество в том, что только их действия могут быть оправданны, так как они якобы нацелены на укрепление мира и безопасности. Мы с этим не согласны".



