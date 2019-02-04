"Человек-паук" завоевал сразу семь наград Annie Awards

В США 3 февраля прошло вручение 46-й премии Annie Awards. Больше всего наград получил мультипликационный фильм "Человек-паук: Через вселенные". Об этом сообщает Deadline.



Работа Marvel получила среди прочего и главную награду - за лучший анимационный фильм. Также жюри отдало фильму статуэтки в номинациях: "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший дизайн персонажей", "Лучшая анимация персонажей", "Лучший монтаж", "Лучшая редактура".









Одну из наград получил мультсериал "Конь БоДжек". Проект от Netflix получил статуэтку в качестве лучшего телевизионного проекта.



Напомним, Annie Awards - премия "Эмми", которая является филиалом Международной ассоциации анимационного кино ASIFA. Её лауреатами в разные годы становились "Король лев", "Аладдин", "Мулан", "Суперсемейка", "Рататуй" и другие.

