НБУ предоставил двум банкам рефинансирование на 4,5 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил двум банкам кредит рефинансирования на общую сумму 4,509 млрд грн, сообщается на веб-сайте центробанка.



Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Названия банков-заемщиков не уточняются.



По данным НБУ задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в декабре 2018 года сократилась на 4,1% - до 61,599 млрд грн. В целом за 2018 год задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.

