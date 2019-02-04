НБУ предоставил двум банкам рефинансирование на 4,5 млрд грн

НБУ предоставил двум банкам рефинансирование на 4,5 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил двум банкам кредит рефинансирования на общую сумму 4,509 млрд грн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Названия банков-заемщиков не уточняются.

По данным НБУ задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в декабре 2018 года сократилась на 4,1% - до 61,599 млрд грн. В целом за 2018 год задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.