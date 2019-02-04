"Дизлайки" под видео YouTube могут исчезнуть

"Дизлайки" под видео YouTube могут исчезнуть

YouTube думает над идеей отказа от кнопки "не нравится" под видео.

Об этом сообщил The Verge.

Причиной для этого стал спам и большое количество людей, которые намеренно ставят "дизлайки" для понижения рейтинга ролика.

По словам представителя видеохостинга Тома Леунга у разработчиков есть несколько вариантов того, как эта проблема может быть решена.

Первый - дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку "дизлайк". Проблема в данном случае в том, что после деактивации кнопки "не нравится", исчезнет и кнопка "нравится".

Второй - добавить к кнопке "дизлайк" вопрос, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Таким образом сложнее будет просто ставить "дизлайки" всем без разбору, а авторы смогут увидеть, что они делают не так, а заодно поймут, сколько "не нравится" наставили боты.

Третий же, самый радикальный вариант - в том, чтобы полностью удалить кнопку "дизлайк" и оставить только "лайк".