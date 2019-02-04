"Дизлайки" под видео YouTube могут исчезнуть

YouTube думает над идеей отказа от кнопки "не нравится" под видео.



Об этом сообщил The Verge.



Причиной для этого стал спам и большое количество людей, которые намеренно ставят "дизлайки" для понижения рейтинга ролика.



По словам представителя видеохостинга Тома Леунга у разработчиков есть несколько вариантов того, как эта проблема может быть решена.



Первый - дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку "дизлайк". Проблема в данном случае в том, что после деактивации кнопки "не нравится", исчезнет и кнопка "нравится".



Второй - добавить к кнопке "дизлайк" вопрос, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Таким образом сложнее будет просто ставить "дизлайки" всем без разбору, а авторы смогут увидеть, что они делают не так, а заодно поймут, сколько "не нравится" наставили боты.



Третий же, самый радикальный вариант - в том, чтобы полностью удалить кнопку "дизлайк" и оставить только "лайк".

